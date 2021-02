Esposa de John Kelvin, Dalia Durán, admitió que necesita ayuda psicológica al darse cuenta de la relación tormentosa que tenía con el cantante de cumbia. Por ello, decidió cerrar con este capítulo en su vida y poner fin a su matrimonio.

“Yo reconozco que estoy mal psicológicamente, soy consciente de eso, voy a buscar ayuda para que me hagan una evaluación”, dijo al programa “Magaly TV La Firme”.

Reveló que Kelvin tenía una vida de soltero, pese a que vivía con ella “como una familia”.

“Tuve una decaída de una depresión muy fuerte (...) soy la única culpable de haber soportado tanta infidelidad. Empezó a provecharse de una soltería que no existía, llevábamos una relación de pareja como esposos, una vida en familia”, agregó, entre lágrimas.

Le pide el divorcio

Dalia Durán señaló que ya no está dispuesta a perdonar los errores del padre de sus hijos, pero sí desea conciliar de manera legal y pacífica por el bien de sus menores hijos.

Por su parte, el abogado Daniel Leiva sostuvo que tramitara un divorcio rápido, un régimen de visitas y pensión de alimentos.

“Quiero cerrarlo de la mejor manera y sin peleas porque yo no lo odio”, dijo Durán en el set de Magaly Medina

“Siempre estaré para él, pero ya no como su esposa y ya no como pareja, pero el día que él me necesite yo voy a estar ahí”, añadió.

