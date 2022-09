La cubana Yadira Cárdenas decidió mandarle un último mensaje a su esposo Josimar tras las reveladoras imágenes donde se ve al salsero divirtiéndose con su expareja María Fe Saldaña en un hotel de Cancún, México.

La esposa del ‘Rey de la salsa Perucha’ decidió ponerle fin a su matrimonio al ver cómo se besaban Josimar con la madre de su última hija, imágenes que mostró el programa ‘Magaly TV La Firme’.

“La vida me ha enseñado que siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas. Recordar que todo pasa por algo y que no hay mal que por bien no venga” , fue el contundente mensaje de la cubana de 34 años.

Además, se mostró sexy en una fotografía para demostrar que no tiene nada que envidiarle a María Fe, de 22 años, quien luce ahora un ‘totó' de impactó.

Esposa de Josimar y su contundente mensaje

Magaly tilda de amante a María Fe Saldaña

Ante el nuevo ‘ampay’ del salsero, Magaly Medina lanzó fuertes calificativos contra María Fe por reconciliarse con el ‘Rey de la salsa perucha’ pese a que él se casó con su novia cubana cuando ella estaba embarazada.

“Está siendo infiel, ha traicionado a su esposa y María Fe se ha convertido en su amante oficial. Él está casado legalmente, tenía un matrimonio consumado donde vivía con una familia, no era de mentiritas, como de repente él quiere argumentar”.

“Ellos están de luna de miel, a María Fe parece no hacerle mella nada, aunque la llamen la amante porque ese es un papel de amante, porque tú sabes que ese hombre está casado, durmió con otra durante meses de meses, convivió con ella, le hizo creer a ella y a su familia que estaba enamoradísima”, criticó.

