Una vez más, la pareja prohibida compuesta por Paolo Hurtado y Jossmery Toledo dieron de qué hablar y en esta ocasión por una posible oficialización de la expolicía con una fiesta en Santa Eulalia, misma celebración en la que fueron ampayados, produciendo la respuesta de Rosa Fuentes, la aún esposa del futbolista.

Magaly Medina comenzó su programa anunciando que ella también tiene imágenes del fin de semana de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, pero además, logró conseguir las declaraciones de Rosa Fuentes, quien afirmó que el futbolista intentó tener una segunda oportunidad con ella, pero, por otro lado, se fue de fiesta con la expolicía.

“Su estado de salud no es del todo bueno, ella está en el primer trimestre de embarazo y no está bien, Ella está con amenaza de aborto según los resultados de su hospital en Virginia”, fue la confirmación del estado de salud de Rosa Fuentes, quien afirmó que luchará por no perder a su pequeño, pese a lo que le hizo su esposo y padre de sus 3 hijos.

