Una vez más, el retorno de los cómicos ambulantes a la televisión levantó polvo y críticas y esta vez por las declaraciones de ‘Mayimbú’, quien no se cayó nada frente a las preguntas del ‘Loco Píldorita’, quien cuestionó el verdadero motivo por el que no está junto al ‘Chino risas’ en la televisión.

No es la primera vez que ‘Mayimbú’ llama la atención afirmando no tener dinero, pese a que sus compañeros de trabajo, revelaban las cantidades que el cómico ganaba en cada show con la venta de sus productos, dinero que el comediante gastaba en discotecas.

Esta vez Mayimbú decidió comenzar llorando y con una cerveza en la mano, afirmó sentirse traicionado por no haber sido incluido en el proyecto: “Estoy tomando porque me he sentido traicionado (...) Yo que he sido el primer especial, el primero del elenco del Chino Risas (...) Yo no voy a estar (en Latina), pero me da cólera que esos personajes van a estar allí”.

Cabe recalcar que meses atrás el ‘Chino Risas’ afirmó que ya no trabajaría con ‘Mayimbú’ por su irresponsabilidad e impuntualidad en cada show.

TE PUEDE INTERESAR