Jossmery Toledo está en el ‘ojo de la tormenta’ tras aparecer en un nuevo ampay con el futbolista Paolo Hurtado en que se los ve muy cariñosos entre abrazos y besos acompañados de la familia del pelotero lo que podría confirmar que ahora son una pareja oficial.

Sin embargo, no es la primera vez que la tiktoker, Jossmery Toledo se involucrado con un futbolista, pues en el pasado la ‘Tombita’ demostró tener un predilecto gusto por los jugadores pero ninguna de sus relaciones duro mucho tiempo. ¿Sucederá lo mismo con el ‘Caballito Hurtado’?

Los amores de Jossmery Toledo





Christopher ‘Zancudito’ Olivares

EL ‘Zancudito’ Olivares fue el primer futbolista con quien se le relacionó a Jossmery, su efímero romance comenzó en el marzo 2020, cuando los ampayaron al ingresar a un hotel de Miraflores con el futbolista y no salieron hasta el día siguiente en la tarde.

Sin embargo, algunos meses después la ex chila reality dijo que ellos ya no eran pareja y el jugador había regresado con su ex pareja. “Es muy chibolo, tiene 21 años, le faltan muchas cosas por andar en la vida y no estoy para perder el tiempo. Creo que ha regresado con su ex, así que haga su vida”, explicó.

'Zancudito' Olivares y Jossmery Toledo

Jean Deza

Según la propia Jossmery, ella había conocido al jugador durante la pandemia en abril del 2020 cuando este jugada por el Binacional de Juliaca. La ‘Tombita’ quedó encantada con la amabilidad del futbolista y como la trataba. “Era como un sueño porque nunca tuve un enamorado así. Él acostumbraba a sorprenderme, era detallista, se preocupaba por mí y mi familia, una persona muy buena, bondadosa, humilde, sencillo. Además, era un buen padre con sus hijos”, reveló frente a las cámaras de Magaly Tv La Firme.

El enamoramiento de Jossmery fue tal que ella se fue a vivir un mes a un hotel en Juliaca solo para estar cerca de su nuevo pelotero. Sin embargo, lo que comenzó rápido terminó igual y en julio se separaron. La ex chica reality lo denunció por maltrato físico y psicológico y Deza la tildó de ‘mal agradecida’ y le reprochó todo el dinero que le habría prestado.

Jossmery Toledo y Jean Deza

Piero Hincapié

El jugador ecuatoriano, Piero Hincapié es el defensor central del club alemán Bayer Leverkusen y también tuvo su breve romance con Jossmery Toledo, pues ambos fueron captados en un viaje a Alemania.

Magaly Medina informó que la ex policía estuvo presente en uno de sus partidos y que se hospedó en la casa del futbolista. Sin embargo, la tiktoker nunca confirmó una relación y según ella su amistad se “enfrió” y no volvió a Alemania.





Mario Nagore

Mario Nagore y Jossmery Toledo mantuvieron una relación a distancia a través de Instagram, así lo confirmo la ex chica reality en el programa ‘En boca de todos’ y que lo conoció a través de la popular red social.

El futbolista argentino juega para en club en Italia, por lo que aún no se conocían en persona. Además, reveló que estaba en sus planes viajar a Italia para conocerlo finalmente e indicó que aún “tiene que pasar el casting todavía”.

Paolo Hurtado

Actualmente Jossmery Toledo está vinculada con el jugador peruano Paolo Hurtado tras protagonizar dos ampays en los que se han mostrado bastante cariñosos pese que aún no han oficializado ninguna relación.

El presunto romance de Jossmery Toledo y el ‘Caballito Hurtado’ sería sin duda la relación más polémica de la ex policía, pues el jugador sigue casado con Rosa Fuentes, quien es madre de sus dos y está embarazada en espera del tercero.

Este nuevo romance le habría valido duras críticas a la ex chica reality por ser la manzana de la discordia en un matrimonio de 10 años y lucirse con el jugador pese al escándalo de infidelidad.





