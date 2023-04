Indignada. Rosa Fuentes no se quedó callada y se pronunció sobre el nuevo ampay que protagonizan su aún esposo Paolo Hurtado y Jossmery Toledo en el que se los ve besándose y dándose caricias en la calle, la madre de los hijos del futbolista criticó duramente el accionar de ambos personajes a través de sus redes sociales.

Como se sabe, Rosa Fuentes anunció el fin de su relación con el “Caballito” tras revelarse el ampay y decidió abandonar el país para mudarse a Estados Unidos para alejarse de todo el escándalo. Sin embargo, esta vez decidió adelantarse y mandó un fuerte mensaje en su cuenta de Facebook, primero agradeció la preocupación del públicos y los mensajes de apoyo que le han llegado, pero luego arremetió contra su ex pareja y la “Tombita”.

“Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de la noticia que va a salir, gracias por la preocupación, las llamadas y los mensajes”, se lee en el inicio del comunicado. Sin embargo, luego se mandó con todo contra Paolo Hurtado y Jossmery Toledo y dejó en claro que es lo que piensa de ambos personajes.

“La verdad no me sorprende, son 2 personas que no tienen vergüenza y si quiera un poco de respeto hacia los niños y a una mujer embarazada”, escribió Rosa Fuentes. “Son tal para cual, ellos sí se merecen. Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé”, agregó la ex pareja del “Caballito”.

Rosa Fuentes critica a Paolo Hurtado y Jossmery Toledo





TE PUEDE INTERESAR