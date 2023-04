¿Qué? Brunella Horna rompió su silenció desde el escándalo que protagoniza su esposo Richard Acuña y se comunicó en vivo con ‘América Hoy’ para anunciar su salida del programa por problemas de salud que le impedirían ir a trabajar. Esta es la primera declaración que da “Baby Brune” sobre su ausencia de tres semanas frente a las cámaras de América Televisión. Sin embargo, su sorpresivo anuncio ha provocado que los rumores de un posible embarazo sean más fuertes.

En ese sentido, usuarios en redes sociales no han podido evitar pronunciarse sobre la salida de “Baby Brune” e indicaron seguramente la esposa de Richard Acuña se encuentra embaraza y esa sería la razón por la que decidió alejarse de las cámaras desde hace varias semanas. Las especulaciones de la presunta gestación de Brunella Horna ya habían sido desmentidos por sus compañeros en la conducción, Ethel Pozo indicó que la ausencia de su compañera de debe temas médicos.

“Se dijo que quizás Brunella Horna no está el día de hoy o ayer en el programa por este tema (...) La gente habla por hablar y no ven el programa, la gente que ve el programa lo sabe. Brunella Horna no viene desde hace dos semanas y media por un problema médico, personal de ella, no es que ayer se enteró que iba a salir algo y no vino, no. Ya estaba mal”, indició la hija de Gisela Valcárcel.

Además el aún esposo de Brunella, Richard Acuña, se comunicó con el popular Rodrigo González para aclarar las dudas y esclarecer cuál es el estado actual de “Baby Brune”. Luego, el popular ‘Peluchín’ le preguntó al ex congresista sobre si su esposa había tenido una pérdida en los últimos días y el político respondió inmediatamente con un “No es cierto”.

Brunella Horna espera que se le haga “el milagro”

Las declaraciones de Brunella Horna han sembrado la duda en todos, pues luego de anunciar su delicado estado de salud dijo esperar que se logre “el milagro”. “Yo confío mucho en Dios, en la Virgen, todo el día estoy rezando. Porque yo sé que con fe y confiando en Dios, se va a lograr el milagro que tanto he pedido, que tanto hemos querido”, explicó ‘Baby Brune’.

