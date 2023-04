Jossmery Toledo se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras ser nuevamente ampayada besando a Paolo Hurtado. Y es que recordemos que el futbolista era un hombre casado y con tres hijos cuando fue captado por primera vez con la popular ‘tombita’.

Todo se dio a raíz del avance promocional que lanzó el programa “Amor y Fuego”, donde se logra ver a la modelo y al pelotero riéndose y besándose, en un encuentro que habrían tenido cuando el deportista vino a Lima para jugar un partido con su equipo, Cienciano de Cusco.

Frente a ello, las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar, quienes señalaron que el karma les llegaría a Jossmery y a Paolo Hurtado por no respetar a tres menores de edad que se encuentran en medio de esta situación tan caótica.

“Existen mujeres que no traen éxito, solo traen ruina, que el karma les toque por partida doble”, “La Joss bien fresca y el otro como si no tuviera familia”, “La Jossperry”, “Esos no tienen sangre en la cara”, “Y su esposa embarazada y ni remordimiento por lo que hizo”, “Yo nada más estoy esperando el karma para Jossmery”, “La nueva Tilsa”, “Todo en la vida da vueltas”, “Si fuiste la trampa y ahora eres la oficial, recuerda que el lugar quedo disponible para otra como tú”, “Definitivamente le ganó a la Clara Chía”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

