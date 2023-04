Coco Marusix es todo un ícono de la década de los 90, pues fue de las primeras vedettes trans en triunfar en Perú y marcó un hito para los artistas LGTBQ en Perú. La cantante siempre se mostró elegante, hermosa e increíble sobre el escenario donde demostró todo su talento.

La legendaria vedette demostró sus habilidades para el canto, baile y una picardía única que le valió ganarse el cariño del púbico y ahora regresa tras 20 años lejos de los escenarios con un comedia musical que será presentada el próximo 19 y 26 de mayo en La Posada del Mirador, así lo reveló en una entrevista para el diario local Perú 21.

El regreso de Coco Marusix

Coco Marusix sufrió un derrame cerebral que la alejó de los escenarios durante 20 años, tras recuperarse la artista drag queen confesó como es que su enfermedad cambió su vida artística y personal. “Aprendí a ser una mejor persona, porque antes no daba segundas oportunidades. Ahora me siento en la capacidad de escuchar, aunque me mientas. Ya lo que piense es mío, no lo diré. Pero ahora puedo comprender más el aquí y ahora. Antes era diferente. Incluso en los ensayos para las presentaciones que tenía. Yo bailaba, pero de reojo estaba viendo si alguien se confundía. Era exigente con todo y con todos”. indicó a Perú21

Además, dijo que su carácter le ayudó a sobresalir como artista. “En su momento fue importante porque me ayudó a sobresalir entre todas y no ser una más del montón”, agregó la popular vedette.

Coco Marusix y su pasión por el baile

La vedette se destacó por su talento innato en el baile y contó quien fue su coreógrafo y como llegaba a sus ensayos. “Siempre me gustó bailar. Uno de mis primeros trabajos fue en la discoteca Perseo. Ahí es donde conocí al coreógrafo Miguel Ángel Maguiña, quien vivía en la residencial San Felipe. Entonces, se hizo mi amigo y me dijo que veía mucho talento en mí y me invitó a su casa para aprender y pulir varias cosas, como deslizarme sobre el escenario. Como me quedaba cerca, iba en bicicleta casi todos los días”, así lo reveló para Perú 21.

Sin embargo a consecuencia del derrame cerebral Coco ya no puede bailar, pero confesó no se siente mal por ello y que disfruta ver a la gente bailar e incluso da algunos consejos. “No te puedo decir que me siento mal, porque disfruto ver bailar a otras personas, aunque algunos lo hagan mal. He tenido conocidos que siempre me preguntan o piden un consejo. Entonces, les doy mi punto de vista y les digo que se vean en el espejo para comprobar si el consejo va o no va. Depende de cada uno. Eso finalmente me llena, el estar aconsejando y guiando”. confesó la artista.

Promo del show de Coco Marusix





TE PUEDE INTERESAR