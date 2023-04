Rosa Fuentes, aún esposa de Paolo Hurtado, decidió utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre el ampay que emitirá “Amor y Fuego”, donde se le ve al futbolista besando a Jossmery Toledo.

“ Quiero que sepan que ya me enteré de la noticia que va a salir. La verdad no me sorprende, son dos personas que no tiene vergüenza. Son tal para cual. Ellos sí se merecen”, comenzó diciendo la madre de familia mediante su cuenta oficial de Facebook.

En ese sentido, Rosa le exige al pelotero que de su brazo a torcer y concilie por el bienestar emocional de sus tres hijos. “ Solo espero que el papá de mis hijos y aún esposo ceda y concilie, que no haga más daño y que nos deje avanzar a nosotros también”, agregó.

Asimismo, mencionó de manera tajante que ahora ella es la única figura que tienen sus pequeños niños, por lo que necesita mantenerse fuerte. “Yo estoy fuerte y firme, soy lo único que les queda a mis hijos, al parecer al papá ya lo perdieron”, expresó Rosa Fuentes.

TE PUEDE INTERESAR