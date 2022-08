Lorena Cárdenas, la aún esposa de Julio ‘Coyote’ Rivera salió al frente tras el ampay del exfutbolista, quien fue captado besando a otra mujer en un karaoke de Miraflores. Ella asegura que estaban separados desde el mes de enero, aunque públicamente se lucían como un feliz matrimonio.

Cárdenas dijo que nunca hablaría mal del padre de sus hijos, pues ellos decidieron separarse en buenos términos.

“No voy a decir cosas negativas sobre el padre de mis hijas, Es una persona A1, tuvo errores como cualquier de nosotros. No considero que es un ampay porque Julio y yo ya habíamos tenido una separación”, comentó en ‘En Boca de Todos’.

Además, reveló que conversó con su suegra Doña Peta, quien - al parecer- recién se entera que su hijo se separó.

“He hablado con Peta, sí. Me da mucha pena ponerla en medio, la quiero muchísimo me imagino que a ella también le está afectando por el gran cariño que me tiene. Ver que terminó el matrimonio de su hijo... Defectivamente, Peta se preocupa mucho por nosotros”, conto.

