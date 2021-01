La cantante Estrella Torres pensó que estaba embarazada debido a una “falsa alarma”, sin embargo, esto fue descartado tras regularizarse su periodo.

Sin embargo, Estrella Torres expresó sentirse un poco apenada porque esto no pasará. En entrevista con Trome, contó que no fue necesario una prueba de embarazo.

“Lo que pasa es que estuvo una vidente que me dijo que este año me convertiría en mamá y estaba emocionada, pero hoy (ayer) ya quedó descartado porque se regularizó mi periodo, así que no fue necesario hacerme una prueba de embarazo”, respondió Estrella Torres, quien al parecer ya tenía el nombre del bebé.

Sobre su deseo de ser madre, Estrella Torres dijo que le encanta la idea, pero no cree que se haga realidad muy pronto debido a la pandemia.

“Si se da, bacán, pero está bien difícil por la situación que estamos pasando por la cuarentena. Hay que guardar pan para mayo”.

Sobre la posibilidad de contraer matrimonio con Tommy Portugal, respondió: “Claro. Sería muy feliz, en 10 días cumplo 7 años con Tommy y estamos contentos”.

