Lilo Romero, examigo de Sheyla Rojas, compartió en “Amor y Fuego”, nuevos mensajes de audio de la modelo hablando sobre el futbolista Anderson Santamaría.

En los audios se escucha a una Sheyla Rojas preocupada porque al parecer Anderson Santamaría no le habría escrito como al inicio.

“Ay si, hue**, no he dormido casi nada toda la noche pensando, pensando, porque no sé ya...como que una mujer siempre tiene como un sexto sentido y no sé ayer como que algo me tincó, no sé y hoy me escribió por WhatsApp mayas”, se le escucha decir.

Seguidamente le cuenta a Lilo que Anderson Santamaría le volvió a escribir. “Y me escribió por Instagram y como que súper así, medio frío entonces como que ay, no sé”.

Pero eso no es todo. Al parecer al ver el poco interés del futbolista, Sheyla Rojas parece tenerla clara porque si incluso dice que hablará con él.

“Es como intensaso, intensaso, estaba súper intenso al principio y ahora como que ha bajado sus revoluciones, entonces no sé. Me quedé como qué...pero bueno este fin que voy a estar con él voy a poner las cosas claras, y que si sigue bien y si no, ya pues chau, cada quien por su camino (...) No voy a estar para perder mi tiempo y desaprovechando oportunidades, así que gracias”.

En otro audio de Whatsapp, Sheyla Rojas se muestra emocionada al contarle que se verá el fin de semana con el futbolista. “No es que recién nos vamos a ver el sábado, ya quedamos todo, entonces como que pucha ya, voy a darle chance este fin de semana, hasta el fin de semana”.

