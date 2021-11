Ya falta muy poco para que “Pasión de gavilanes 2″ sea estrenada mediante la cadena televisiva Telemundo. Con ello llegarán miles de sorpresas que se han anunciado en esta producción que fue todo un éxito en su primera entrega. Pero algo que inquieta mucho a los fanáticos y seguidores es saber qué personajes no reaparecerán en la telenovela.

Han pasado casi 20 años desde que se estrenó “Pasión de gavilanes” -primera temporada- convirtiéndose en una de las más preferidas del público, tanto en América Latina como en Estados Unidos y España. Asimismo, luego de varios rumores de una posible segunda temporada de la exitosa producción de Telemundo finalmente el misterio fue revelado.

En el 2022 está gran producción podrá ser vista nuevamente con nuevos y emocionantes episodios con nuevas vivencias entre los integrantes de la familia Reyes y Elizondo, como parte de la segunda entrega de “Pasión de gavilanes”.

Pasión de gavilanes 2 será estrenada en el 2022.

Quienes siguen esta telenovela desde su primer capítulo desean mucho que los personajes de la primera temporada regresen; sin embargo, habrá algunos cambios y actores que ya no estarán en esta segunda entrega.

LAS FAMILIAS QUE NO APARECERÁN EN LA TEMPORADA 2 DE “PASIÓN DE GAVILANES”

“Pasión de gavilanes” es una historia donde se ve a los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, quienes atraviesan por distintas situaciones entre el odio, el amor y la decepción.

El éxito de esta telenovela también ha sido gracias al resto de personajes, algunos de los cuales ya no estarán en esta segunda temporada. Así lo informó la actriz Danna García, mediante sus redes sociales (Instagram) donde hizo una transmisión en vivo.

Esto ocurrió el lunes 15 de noviembre donde reveló algunos detalles de esta producción de Telemundo como la no aparición de la familia de Dínora Rosales, quien falleció en la primera temporada.

“La familia de Dínora por supuesto no está porque ese personaje ya falleció, entonces esa familia desaparece”, expresó la actriz.

Aunque esta no será la única familia que ya no será vista. “La familia de Leandro (Santos) no está, o sea esa familia por libreto no existe, nunca existió, nunca se escribió. Esta historia fue concebida hace más de un año, casi dos años, o sea que si hace más de un año y medio no estaban concebidas ciertas familias desafortunadamente nunca podrían haber llamado a personajes que pertenecían a esas familias porque no están en el libreto”, manifestó.

Pero así como hay quienes no reaparecerán más, hay otros personajes que sí estarán como es el caso del actor Michel Brown que interpreta a Franco Reyes.

DANNA GARCÍA Y SU EXPERIENCIA EN LA TEMPORADA 2 DE “PASIÓN DE GAVILANES”

La actriz no pudo ocultar su emoción de integrar el elenco de “Pasión de gavilanes” y que junto a sus colegas denostrarán su gran talento en cada uno de sus capítulos.

“Estamos felices, no sé cómo explicarlo. Éramos muy chiquitos cuando grabamos la primera vez y casi 20 años después nos encontramos en un lugar supercómodo, yo creo que muy cómodo como personas cada una de nosotras, por lo menos las hermanas, y también muy cómodas juntas”, dijo.

“Yo sí siento que es como una relación de hermanas, no sé cómo decirlo. Imagínense lo que es 18 años después, o sea es como un reencuentro con un familiar que no ves hace mucho tiempo pero que tienes mucha historia con esa persona, hay un cariño enorme y es bien bonito”, anotó Danna García.

Actriz colombiana Danna García participó en la primera temporada de Pasión de gavilanes.

¿CÓMO GIRARÁ LA HISTORIA DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

Si bien la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” tendrá la misma esencia que la historia original hay algunos cambios, según precisó la actriz Danna García.

“El gran protagonista, creo yo, es la historia. Es una historia grande en donde ya no se centra solamente en las parejas (…) Yo sé que todos ustedes tienen una expectativa con respecto a lo que hicimos en la temporada 1, pero recuerden que esto es una visión del escritor, cómo él visionaba un proyecta o esta familia cómo evolucionaba, entonces ya no se trata de nosotros 6, ahora se trata del clan, o sea de un gran mundo”, sentenció.