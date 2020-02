El salsero Josimar formalizó su relación sentimental con su joven pareja, de nombre María Fe Saldaña. Esto ocurrió el 14 de febrero en Milano, en un hotel donde estuvieron hospedados.

Según declaró Josimar para Trome, este le entregó un anillo, exactamente un “Versace Rotondo Medusa Gioia”.

El salsero agregó que no se trata de un anillo de compromiso para casarse, sino de un anillo que indica la formalización de su relación.

"En ese sentido, no dio fecha para su boda con la joven señorita. “No, lo que pasa es que hemos formalizado nuestra relación y vamos dejar que fluya”, añadió el salsero.

Según Magaly Medina, Josimar no le entregó un joya a su pareja, sino una bisutería de 250 euros. “Eso es para que lo uses cualquier día de la semana, ese no es un anillo de compromiso”, acotó la “urraca”.

