Óscar Benites Porras, mejor conocido como ‘Zumba’, volvió a poner en aprietos a Rossana Fernández Maldonado durante la tercera fecha de “Esto es Bacán”, luego de intentar robarle un beso por segunda vez.

Inicialmente el chico reality se había mostrado arrepentido y le ofreció disculpas a la conductora luego de desatar una ola de críticas por abusar de la confianza y besarla frente a cámaras.

“Quiero pedir disculpas a mi familia, porque efectivamente cometí una falta de respeto a Rossana, me dejé llevar por la emoción, por su belleza, por su escultural cuerpo. Rossana discúlpame de verdad”, señaló al iniciar el programa.

Pese a que hizo un mea culpa, ‘Zumba’ intentó besar nuevamente a la conductora luego de pedirle un beso en el cachete. En esta ocasión, la actriz actuó rápido y logró moverse a tiempo.

Rossana furiosa con ‘Zumba’

Tras este nuevo incidente, Rossana evidenció su incomodidad con el bailarín y lo llamó ‘cobarde’ por abandonar el set ante su reclamo.

“Esto me demuestra que no puedo confiar en ‘Zumba’. Oye cobarde baja acá, esto no se va a quedar así. Qué falta de respeto, yo soy una señora. Has traicionado mi confianza por segunda vez”, arremetió.

'Zumba' se disculpó con Roxana. (Video: Willax)

