La integrante de ‘Esto es guerra’, Angie Arizaga padece de fuertes dolores lumbares debido a que le han detectado dos hernias que le impiden participar en la semifinal del reality.

Así lo confirmó en una entrevista para América Espectáculos donde aprovechó para comprometerse a recuperarse lo más pronto posible para ser parte de la final.

Angie Arizaga aseguró que le han detectado dos hernias

“Me hicieron varios exámenes, pero nunca me hicieron una resonancia y aproveché esta semana porque era tanto el dolor, estoy con un quiropráctico, con un fisioterapeuta, con pastillas, me pongo medicamentos a la vena porque el dolor que siento en la lumbar es muy fuerte. Con la resonancia que fue lo más completo que me hice me entero de que tengo dos hernias”, dijo Angie Arizaga.

La guerrera contó que su médico le aseguró que con un buen tratamiento el dolor cederá, pero que tendría que operarse para eliminar las hernias. Sin embargo, en este momento ella prefiere aliviar el dolor.

“No quiero pensar en operaciones por lo menos, no ahora. Primero estaré con el tratamiento para poder estar mejor… Yo sí quiero llegar a la final. No puedo jugar la semifinal porque me duele bastante en los circuitos de fuerza, que es lo que me gusta. El doctor me dijo que hoy en día ya no puedo hacer fuerza”, lamentó la también influencer.





