¡Arde troya! Los conductores de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz sorprendieron a todo el público televidente al atravesar un acalorado momento en pleno programa en vivo. Y es que ambos presentadores no dudaron en decirse sus verdades.

Todo comenzó porque el equipo de producción se demoró unos segundos en poner unas tablas para la competencia de los guerreros, por lo que la popular ‘chinita’ arremetió en una.

“¿Y las tablas? Le quedaba tiempo a Rafael. Aquí el productor tiene la cuenta exacta de las tablas. Tenía seis segundos y pudo aprovechar ese tiempo”, comenzó diciendo la exchica reality. “Te doy toda la razón. Igual fue con Pancho, al principio que se demoraron y esas cosas pasan. Chicos, el puntaje está clarito”, le respondió ‘Gianpipi’.

Sin embargo todo no quedó ahí, ya que la expareja de Gino Assereto acusó al conductor de cortarla cuando habla. “Yo estaba contando y de la nada tengo que parar porque me paras cortando y yo tengo al productor aquí diciendo cuánto resto (...) Pero cuando tú cuentas, yo no te interrumpo, si yo estoy contando, desconcentras al competidor, me desconcentras a mi cuando estamos llevando la cuenta exacta”.

“Tienes razón, pero ¿sabes cuál es el problema? Que si no lo cuento en el momento simplemente la pasan. Que casualidad que el día que ustedes no ganan, ahí si no les gusta que nosotros reclamemos. Listo, ganamos, punto, lanzamos el dado”, confirmó.

Jazmín Pinedo y Gian Piero se pelean en vivo - OJO

