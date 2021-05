Los conductores de “Esto es Guerra”, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, aprovecharon los primero minutos del programa para dirigirse a toda la población peruana y brindar un mensaje de calma dentro de la coyuntura política que vivimos, a puertas de llevarse a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2021 entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

“Esperemos que estén bien, con salud, pero siempre con una mirada a algo positivo, a algo bueno. Todos tenemos días complicados, días difíciles, pero todo en algún momento va a pasar, cada vez falta menos para que deje de llover. Hay que ver las cosas con una visión un poco positiva”, comenzó diciendo el popular ‘Pipi’.

Frente a ello, la actriz confesó que había llegado bastante sentida al programa por toda la crisis que atravesamos como país, pero resaltó que gracias a su compañero Gian Piero, pudo sentirse un poco mejor.

“Hoy día vine media bajoneada, un poco tristona como la gran mayoría de los compatriotas, y Piero viene y me anima. De verdad que estar a tu lado me pone contenta... A pesar de todas las cosas que venimos viviendo día a día, a pesar de ver tanta gente sufriendo. En realidad todos somos uno, somos peruanos y tenemos que estar unidos para que este país salga adelante, para que no retroceda”, expresó.

