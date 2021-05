Leslie Shaw decidió hablar por primera vez de su repentina ausencia de la industria musical. Y es que la interprete de la ‘faldita’ no ha sacado nuevo material discográfico desde su colaboración con Thalía y Farina en el tema ‘Estoy soltera’.

A través de su cuenta de Instagram, la rubia reveló que tuvo algunos problemas legales que la alejaron de los escenarios, pero ahora ya tiene más información sobre los derechos de autor.

“Han ocurrido muchas cosas en mi vida y en mi carrera que han hecho que no pueda sacar música, pero las cosas pasan por algo. He estado tranquila porque sabía que iba a llegar este momento. Ha sido una prueba para mí como artista”, expresó la exrockera.

“Me informado mucho más sobre todos los derechos que tenemos los artistas y compositores. He registrado todas mis canciones y composiciones, me he instruido”, añadió.

La rubia también aseguró que estos obstáculos han hecho que valore más su carrera musical.

“Son cosas que ocurren en el camino que te ponen trabas. Uno como artista también se frustra. Sin conciertos, estando en otro país, sola, no ha sido nada fácil... Ha sido un proceso que me ha tenido que pasar para aprender a valorar aún más mi música, aprender a hacerme respetar, a informarme más antes de firmar contratos, a desconfiar más de las personas”, indicó en su red social.

“Ya está todo solucionado. Ahora soy diferente, he crecido, he madurado, tengo muchos sentimientos encontrados... Hay muchas personas que me han fallado, pero gracias a esa gente he sido más fuerte”, sentenció.

Cabe indicar que Leslie Shaw anunció el lanzamiento de dos nuevos temas titulados: “La culpa”, que se lanzará el 7 de mayo, y “Sola soltera” para el 21 de mayo.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González contra Pedro Castillo

Willax - Rodrigo González contra Pedro Castillo - Amor y fuego - Diario OJO

TE PUEDE INTERESAR