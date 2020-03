Jossmery Toledo, exsuboficial de tercera, habría firmado contrato con la productora Pro TV para sumarse a las filas de “Esto es guerra” y en breve sería presentada como la nueva integrante del reality.

Según una carta de autorización difundida por el diario El popular, la joven ‘influencer’ sería la flamante participante del espacio de entretenimiento conducido por Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz.

Hace unos días, el productor de “Esto es guerra”, Peter Fajardo, reveló que había tenido una conversación con Jossmery Toledo.

“Me la crucé una vez en una reunión, pero no conversé con ella sobre el ingreso al programa. Sé que tenía un tema laboral y ya salió su retiro. Yo ahorita no tengo planeado el ingreso de nadie más, por lo menos no está en lo planes inmediato”, señaló en declaraciones para Perú 21.

La modelo y expolicía se hizo conocida en el mundo de las redes sociales al realizar un video de TikTok luciendo el uniforme de la Policía Nacional del Perú. Ello le trajo algunas malas críticas, pero también una gran notoriedad en el mundo de las redes sociales.

Recientemente, Jossmery anunció su retiro de la PNP y fue vinculada sentimentalmente con el futbolista Christopher Olivares, ellos fueron captados por las cámaras del programa “Magaly TV; La Firme” a la salida de un hotel.

