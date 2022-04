María Pía Copello reveló más de un “secreto” en la reciente edición de “Esto es guerra”. La presentadora señaló que no la toman en cuenta en las reuniones de producción por estar “peleada” con el productor Peter Fajardo.

En conversación con Johanna San Miguel, la conductora dijo que a ella no la toman en cuenta en la pauta del reality, pese a que meses anteriores sí tenía dicha información para poder dirigir el reality.

“A mí últimamente no me dictan nada de la pauta y ya no sé. No me invitan a las reuniones, me han sacado del Whatsapp y me han eliminado del grupo. Hace 5 días que no existo”, expresó.

“Yo no sé qué está pasando. Peter y yo nos hemos peleado... en realidad yo no me he peleado con él, Peter se ha peleado conmigo”, añadió María Pía entre risas.

María Pía Copello y Johanna San Miguel son las responsables de conducir “Esto es guerra” y ambas se guían de una pauta para poder estar enteradas de lo que pasará en el programa en vivo.

