¡Roche! El popular combatiente Israel Dreyfus regresó luego de muchos años a la competencia, pero su presencia pasa tan desapercibida que hasta olvidaron su cumpleaños y tuvieron que cantarle con un día de retraso.

Esta vez el tribunal se pronunció, pero para saludar a Israel Dreyfus por su cumpleaños, confesando que olvidaron que en realidad fue un día antes, motivo por el que tuvieron que bajar la cabeza y pedir disculpas.

La conductora del programa intentó limpiarse de culpa, afirmando que Israel no dijo nada: “Por qué no me dijiste”, a lo que el combatiente emocionado por la torta de chocolate, solo respondió: “Nadie me preguntó”.

De quien no se esperaba que se olvide, es Mario Irivarren, debido a la amistad de años que tienen: “Uno que otro se acordó por ahí, pero Mario no se acordó, no le voy a perdonar. Una década conociéndome”, afirmando que está resentido con él.

