El integrante de ‘Esto es guerra’, Patricio Parodi aclaró, en una entrevista para ‘América Espectáculos’ que no es un pisado, tal como lo dijo en un reto para el programa de competencia.

Todo ocurrió porque a Patricio le tocó adivinar la palabra ‘pisado’ y a su compañera Alejandra Baigorria no se le ocurrió mejor idea que decirle la frase: “Flavia te tiene…” y él inmediatamente dijo: ‘pisado’.

Sin embargo, Parodi dejó en claro que él no es ningún pisado, sino que está enamorado de Flavia Laos, actriz de la exitosa novela ‘Princesas’.

ZONA POPULAR | Patricio Parodi sobre su relación con Flavia Laos

“Yo no soy pisado, estoy enamorado. Ya deben saber conocer por donde va la chacota cuando describimos y damos pistas (en ‘Esto es guerra’) obviamente lo primero que se vendrá a la mente es pisado, lo segundo sería enamorado”, aclaró Patricio Parodi.

También aclaró que Flavia lo ayuda de vez en cuando a editar sus videos para redes sociales, pero no lo hace siempre tal como dio entender la actriz en un video que publicó en sus historias de Instagram.

“A veces me chantaje. A veces necesita que la grabe o yo necesito que me edite algunas cosas. Ojo no lo hace todo ella”, señaló el guerrero.

VIDEO RECOMENDADO

Germán Málaga desmiente a Vizcarra: Le dije que teníamos dosis de vacuna que sabíamos que era activa

TE PUEDE INTERESAR