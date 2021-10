El productor de “Esto Es Guerra”, Peter Fajardo, fue nominado como “mejor productor de entretenimiento” en los Premios Produ 2021 y lo recibió con mucha emoción.

Peter Fajardo, quien desde niño soñó con ser productor de televisión, compartió la noticia pese a que podría tener “haters”.

“Quizás recibiré muchas críticas y haters por lo que pondré, pero los que realmente me conocen saben lo apasionado que soy con mi trabajo y lo mucho que amo hacerlo, por eso me atrevo a colocar esta publicación que me ha emocionado mucho”.

Seguidamente agregó: “No saben en verdad cómo me siento, sólo leer esto, Gracias Dios y a mi madre por apoyarme desde que era niño y ya sabía lo que quería hacer en mi vida”.

El programa “Esto Es Guerra” también fue nominado como mejor contenido de realidad original latino.

