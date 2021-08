La polémica se desató este jueves 5 de julio en “Esto es guerra”. Rosángela Espinoza reapareció en el programa tras faltar por 3 días debido a su viaje a Europa, pero se enfrentó con sus compañeros y ‘El Tribunal’ por no cumplir las reglas.

La modelo admitió que cometió un error, pero aseguró que dio aviso a la producción; sin embargo, ‘El Tribunal’ le ‘sacó en cara’ que le dieron muchos permisos en su etapa universitaria:

“Le hemos dado permiso para que usted en este estudio, durante programas en vivo, estudie y pase con su laptop dentro del estudio a terminar sus clases, exposiciones y todo lo que conlleva. ¿Me va a decir que no le hemos dado permiso?”, señaló ‘El Tribunal’.

Rosángela Espinoza no se quedó callada y se defendió: “Pero sin faltar al programa y justo en el último ciclo”.

“Estaba en el estudio haciendo otra cosa que no está dentro de su trabajo”, reclamó ‘El Tribunal’.

No obstante, la ‘chica selfie’ aclaró que solo le dieron permisos en la última etapa y que solo le faltó llorar para conseguirlos.

“Hay que aclarar, la carrera son 10 ciclos, el último ciclo me dieron la oportunidad porque yo ya un poco más iba a llorar para que me den permiso, me sentaba ahí y dije que era el último curso de la carrera, yo ya no quiero volver a pasar o retirarme del curso porque necesito exponer, presentar los trabajos. Pero yo en ningún momento falté al programa, siempre cumplía”.

