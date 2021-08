La exmodelo Génesis Tapia respondió a sus detractores por las constantes críticas que recibe por tener hijos de padres diferentes.

En diálogo con el programa “Amor y fuego”, admitió que la relación con su actual pareja Kike Marquez y sus ex Marco Espinoza y Ray Van Hemelf, no es perfecta.

“A veces se han atrasado (en la pensión de alimentos) y yo lo he entendido”, comentó. “Esto no es perfecto, sí, salimos en la foto, pero no es que yo nunca tengo problemas con ellos. Sí, a veces nos queremos hasta matar, pero mis hijos, si un psicólogo les pregunta ¿tú escuchas pelear a tus padres o tú escuchas que ellos se gritan o se insultan? Ellos te van a decir que jamás”, agregó.

Según Génesis Tapia, volvería a repetir su situación “millones de veces”.

La exparticipante de “Bienvenida la tarde” aceptó que su situación no es “lo que uno espera”, pero no se arrepiente:

“Yo tampoco voy a ser caradura, yo no voy a no enfrentar la realidad, no es de repente lo que uno espera, uno espera de repente casarse, tener hijos con el esposo. En mi caso sí, tengo hijos de diferentes padres -tres, para ser exacta, no me estés inventando más- pero en realidad lo volvería a repetir una y mil veces. Amo a mis hijos con mi vida, yo creo que gran parte de haber dejado la televisión y estar a punto de graduarme el próximo año ha sido por ellos”.

“Y si me juzgan, que me juzguen porque en verdad solo con verlos, soy demasiado feliz”, concluyó.

