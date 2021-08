Génesis Tapia estuvo como invitada en el programa “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar ser consultada sobre el actual estado de salud de su padre, quien fue intervenido de emergencia en una clínica local debido a un terrible cáncer.

“Después de la operación, él ingresó nuevamente a sala de operaciones porque los desechos se habían filtrado a los órganos vitales, le tuvieron que hacer una colostomía, pero está respondiendo muy lentamente, está con respirador, están evaluando la forma para ayudar sus defensas”, comenzó diciendo.

“Es una persona de 81 años, él me dijo que no iba a salir de esa clínica con vida, él está como abandonado. Él asume que, como está teniendo alucinaciones por los fuertes medicamentos, piensa que es la hora de partir”, agregó.

En ese sentido, la polémica modelo no pudo aguantar las lágrimas al enviarle un sentido mensaje a su padre, a quien pidió luchar hasta el final para combatir esta terrible enfermedad.

“No es hora de partir, ni ahora, ni en mucho tiempo. Tú y yo tenemos mucho por vivir, tienes que estar de la mano conmigo en mi graduación, te pido por favor que no dejes que el cáncer nos gane. Yo estoy luchando bastante contigo, no me estés dejando porque no puedo sin ti”, finalizó diciendo entre lágrimas.

