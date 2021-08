Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, pasó un bochornoso momento cuando su ‘casera’ del mercado Lobatón, en el distrito de Lince, lo cuadró hasta en dos ocasiones. Resulta que Giselo pidió una serie de productos y quiso que le regalaran la albahaca, pero la comerciante no ‘atracó’. Luego, Giselo quiso pagar con unos billetes de mentira, pero la vendedora respondió: “¿esto es broma, no? no vale ese billete”. | VIDEO: América TV