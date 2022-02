Se quedaron en seis programas hasta ahora. ‘Esto es Habacilar’ inició febrero sin salir al aire y los motivos no han sido explicados aún, pero algunas especulaciones circulan en redes sociales.

La nueva versión de ‘Habacilar’ no tiene un séptimo programa y los motivos son inciertos, ya que no se esperaba que el programa no sea transmitido en su horario habitual y sin comunicados de por medio hasta el momento.

Hoy martes juega Perú y algunas de las teorías que rondan las redes sociales, es que ‘Esto es Habacilar’ no habría salido al aire porque podría interferir la previa del partido Perú - Ecuador, sin embargo, hasta las 8:30 pm aproximadamente, se continuó emitiendo ‘La Rosa de Guadalupe’ sin interrupciones.

Hasta el momento no se conoce un comunicado oficial del programa ni de los conductores.

