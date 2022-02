Verónica Linares fue la encargada de lograr que Gunter Rave confiese algunas infidencias de su vida personal y profesional y una de las más resaltantes fue sus deseos de ser papá.

El periodista de 50 años de edad, confesó que ya se siente preparado para tener un hijo, pese a que Gunter decidió no hablar de su vida amorosa, sí se atrevió a revelar el ideal que tiene de familia: “Siempre he pensado que, si voy a tener un hijo, casado o no, ese niño tiene que vivir con su mamá y su papá”.

Los papás de Gunter le piden que ya tenga un hijo, ya que ellos también tienen el sueño de ser abuelos, por ello el periodista le confesó a Verónica que este 2022 podría convertirse en papá: “Hay planes, pero sí me gustaría”.

