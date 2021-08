Gunter Rave se mostró afectado al ver llorar a un empresario durante una entrevista para “América Noticias”. El hombre denunció que extorsionadores lo amenazan con dañar a su familia si no deposita mensualmente S/20.000. Ante ello, derramó un par de lágrimas, por lo que el periodista no dudó en consolarlo. “Entiendo su situación, me da tanta impotencia”, agregó el hombre de prensa. | VIDEO: América TV