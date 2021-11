La cantante Estrella Torres habló sobre su ruptura con Tommy Portugal durante una entrevista con Natalie Vértiz en el programa “Estás en todas”, transmitido este sábado 13 de noviembre.

“La relación duró 7 años, fue una relación muy bonita, con muchos aprendizajes. Y la verdad es una persona que voy a admirar muchísimo, querer mucho y guardar un cariño súper especial, no hay nada malo en él”, dijo Estrella Torres.

Sobre el fin de la relación, Estrella Torres comentó que son “cositas de pareja” que ocurrieron al darse cuenta que no eran compatibles y que tenían planes diferentes para sus vidas

“Lo que pasa es que no éramos tan compatibles como pensábamos, no queríamos quizá lo mismo porque yo sí tenía otros planes para mi vida, él también tenía sus planes, obviamente él está con su carrera de solista y la está luchando muchísimo, y yo no quería ser un impedimento en que cumpla sus sueños”.

“Entonces sentíamos que podíamos funcionar más como amigos que como esposos”, comentó Estrella Torres.

La cantante contó que fue una decisión difícil, pero finalmente decidieron separarse: “Era muy doloroso porque era mucho tiempo juntos, canciones juntos, videos juntos y de hecho que hay mucha gente que les gustaba nuestra relación (...) No era tan mediática, pero la cuidábamos muchísimo. Llevamos un tiempo donde no subíamos fotos porque de hecho es un proceso”.

“Él me ha ayudado mucho con mi producción musical porque él es muy profesional y sabe todo lo que es música”, contó Estrella Torres.

Fuente: América Televisión

