La última edición de “El Artista del Año” trajo más de una sorpresa, debido al candente versus entre Estrella Torres y Yahaira Plasencia, quién intentó dar su mejor esfuerzo con el conocido tema “Detrás de mi ventana”, pero que lamentablemente no pudo vencer a la expareja de Tommy Portugal.

Recordemos que la única que apoyó a la cumbiambera fue Ruby Palomino, quien también ganó los dos puntos extra en la competencia por dicho versus.

Ante ello, Estrellita declaró para los medios y arremetió contra el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ por no apoyarla. “Me quedé helada que no me imaginé que iba a hacer un versus con Yahaira, pero igual me dio un poquito de nervios porque no confiaron en mí, pero bueno estoy en el escenario de nuevo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la cantante afirmó que le sorprendió que pese a mantener un lazo amical con Christian Domínguez, no la haya apoyado. “Para mí que se ha vengado porque yo le dije que le den oportunidad a otros a talentos y no a él, pero la verdad normal, no ha confiado en mí yo que he trabajado cuántos años con él en el grupo”, agregó tajantemente.

“Ahí está pues, te lo perdiste, te lo perdiste, si te eliminan yo no sé”,”, aseveró entre risas la cantante después de su versus.

