La cantante Estrella Torres descartó haberse reconciliado con Tommy Portugal; sin embargo, aseguró que quedaron en buenos términos y continúan trabajando juntos.

“No (volvieron) chicos, la verdad es que él es mi productor musical ahora. Bueno, la verdad siempre lo fue, ahorita estamos trabajando, nos llevamos súper bien, somos muy buenos amigos y eso es lo más importante”, explicó Estrella Torres.

La cantante aseguró que se encuentra tranquila y por el momento no ha pensado en reconciliarse con Tommy Portugal.

“Ahora estoy súper tranquila, no estoy apurada de nada, así que voy a dejar al tiempo. Lo que quiero ahora es enfocarme 100% en mi carrera musical y también en mis proyectos negocios”, manifestó.

De otro lado, Estrella Torres reveló que está enfocada en su proyecto musical y que pronto grabará el videoclip de su nueva canción:

“Es una de las cosas que en estos momentos me está haciendo demasiado feliz porque tengo una producción musical muy bonita que sé que les va a gustar muchísimo. Estoy súper ansiosa por mostrarles todo, el videoclip que dentro de poco se va a grabar”.

¿Por qué terminaron Estrella Torres y Tommy Portugal?

El pasado 11 de agosto de 2021, Estrella Torres confirmó que terminó su relación con el cantante Tommy Portugal después de siete años.

“Siempre será una persona importante para mí, no fue nada malo (la razón por la que terminamos) Preferimos por nuestra salud mental (terminar), no, no mental, no sé que estoy hablando, disculpen”, comentó en aquella fecha.

Fuente: Instagram Estrella Torres

