Estrella Torres, cantante de la agrupación “Puro Sentimiento”, se conmovió hasta las lagrimas al recordar a si papá fallecido Juan Alberto Torres. Fue en el programa “Mujeres Al Mando” que la artista se quebró al hablar de su progenitor.

La actual enamorada de Tommy Portugal relató que su papá era el que la llevaba a los casting para mostrar su talento, en el canto y la música.

“Él es ahora mi ángel. Te juro que me encantaría que estuviera aquí presente, viendo todos mis logros, porque siempre fue su sueño que yo esté parada aquí y que la gente pueda conocer mi talento”, dijo a Maricarmen Marín.

“Lo extraño demasiado”, agregó la artista.

El padre de la cantante de cumbia, Estrella Torres, falleció en el 2014 por causas aún desconocidas.

“Hoy fue el peor día de mi vida perdí a quien más amo, no tengo fuerzas solo pido que Dios me ayude a superar este dolor, aún no salgo de mi asombro de que mi papito ya no este conmigo, ya que siempre lo veía sonreír y ahora ya no esta a mi lado estoy muy dolida me golpearon donde más me duele solo quiero en estos momentos la comprensión y el apoyo de todos ustedes ya que lo necesito. Muchas gracias, sé que Dios lo tiene en un buen lugar en el cielo”, escribió la joven cantante en aquel entonces.

