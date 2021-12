Estrella Torres quedó en tercer lugar en la gran final de ‘El Artista del Año’ y se conmovió al no poder llevarse la ansiada copa. La expareja de Tommy Portugal no descartó retornar al programa de Gisela Valcárcel para la revancha.

“¿Revancha? puede ser, no sabría decirte, sería para mí un placer. Me gustaría haber estado un poco más en ‘el Artista del Año’. Sí, me voy un poco triste, estaba a un ritmo donde aprendía muchas, cosas, nuevos amigos, los profesores...”, comentó tras salir de la pista de baile.

Asimismo, comentó que ha aprendido nuevas cosas durante los entrenamiento del reality de baile y canto.

“He aprendido demasiado, me he convertida en una artista completa, para mi eso ya es suficiente, voy a seguir creciendo aun más, ahora en mi carrera de solista”, agregó.

Estrella Torres ya no quiere hablar de su novio

El novio de Estrella Torres, Kevin Salas, estuvo muy atento a su participación en El Artista del Año. Sin embargo, la expareja de Tommy Portugal ya no quiere hablar de eso.

“Ya no quiero hablar de mi vida privada, voy a tenerla un poco más al margen, voy a cuidarla mucho, a veces se puede malinterpretar algunas cosas y puede afectar a futuro”; comentó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

¡El público eligió! Con el 58.3% de votos, la cantante y psicóloga Ruby Palomino se consagró ganadora de la última temporada de 'El artista del año', superando así a talentosas competidoras como Yahaira Plasencia y Estrella Torres en la gran final del certamen. (Fuente: América TV)