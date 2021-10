Hace unas semanas, la cantante de cumbia Estrella Torres sorprendió a propios y extraños al anunciar el fin de su relación con Tommy Portugal luego de 7 años de romance. Ahora, la cumbiambera que se acaba de lanzar como solista abre su corazón y confiesa sus sentimientos tras su ruptura.

La joven de 24 años reveló que tenía la ilusión de casarse con Tommy, sin embargo esto no ocurrió pues el interprete de “Al Fondo Hay Sitio” no se animó a dar el siguiente paso en la relación.

“Cumplimos 7 años de relación el febrero, no se dio en mi caso, pero quedan los bonitos recuerdos”, declaró entre risas para El Trome. Luego agregó: “Obvio pues... quién no esperaba, pero así son las cosas. No le tengo rencor ni nada, influyó un poco, pero el destino es así”.

“Se podría decir que sí, pero así es la vida, tengo que seguir adelante, no le guardo rencor porque es un buen chico y se merece todo lo mejor. Para mí, no ha sido una pérdida de tiempo ni lo odio, al contrario, he aprendido mucho con él. Ha sido la mejor relación que he tenido y está muy fuerte la valla para volver a creer en el amor, pero todavía estoy joven”, manifestó en referido medio.

Por otro lado, la exvocalista de “Puro Sentimiento” también habló sobre Kevin Salas, el guapo modelo que participo en su videoclip “Ahí donde me ven”, con quien admitió se encuentra en “saliditas”.

“Estoy disfrutando mi edad también y si se da la oportunidad de conocer a alguna persona, increíble. Finalmente, no le estoy faltando el respeto a nadie, he quedado en buenos términos con mi expareja, como amigos y tengo derecho a divertirme”, sentenció.

