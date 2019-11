Ethel Pozo sorprendió a propios y extraños al agradecer en vivo a Magaly Medina por sacar a la luz videos que prueban que estaba en Lima y no en Chimbote cuando no se presentó en "El show después del show".

Sin embargo, antes de agradecerle, la conductora aclaró a la ‘urraca’ que Christian Domínguez no la dejó plantada ya que ella nunca se reuniría con él: “La verdad es que siempre he dudado de la palabra de Christian, y creo que el Perú lo sabe, porque no comparto muchas de sus actitudes, pero ayer a través de las imágenes que Magaly Medina propaló, nos dimos cuenta que no estaba en Huarmey como su manager pensaba, sino que estaba muy cerca. Yo le quisiera decir a Magaly que Christian no me ha plantado a mí porque yo no acordaría ninguna reunión con él jamás, pero sí a los televidentes y a este programa”.

Minutos después, Ethel Pozo aprovechó para agradecer a la 'urraca’ por desmentir a Christian Domínguez. “Decirnos que está en Huarmey y que las cámaras de otro programa, de Magaly que le agradezco por decirnos esta verdad, lo ponchen a tres cuadras, ¿cómo queda, qué le creemos?”, sentenció la hija de Gisela.













Ethel agradece a Magaly