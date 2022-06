Este viernes 24 de junio de 2022, la conductora Ethel Pozo compartió las primeras imágenes del quinceañero de su hija mayor, Doménica. A través de Instagram Stories, se mostró muy emocionada por esta celebración.

“Hoy es un día muy importante para mí porque un 27 de junio, que cae el lunes, hace 15 años, me convertí en mamá, mamá de una niña preciosa que es Doménica y luego la vida me regaló a mi Lua hermosa que hace poco cumplió 13″, dijo Ethel Pozo.

“Hoy hacemos la fiesta, el quinceañero de Dome, hoy llegó su fiesta de 15 años y espero que lo disfrute, me he esforzado muchísimo, se los comparto un poquito por aquí lo que ella me permita, pero de verdad estoy súper emocionada y lo único que espero es que ella lo disfrute, que nunca se olvide de hoy, de sus 15 porque creo que ninguna chica olvidamos”, acotó.

La hija de Gisela Valcárcel explicó que ella no tuvo quinceañero, pero está viviendo “la ilusión” de su hija: “Yo no tuve fiesta de 15 años, decidí en su momento irme con mis amigas a una discoteca que en esa época estaba de moda, Noctambul”.

“Sé que muchas niñas, chicas, mujeres recuerdan sus 15 años, así que con todo el amor del mundo le he organizado su fiesta a mi hija y hoy por fin llegó el día, así que se los comparto por aquí en breve, en la noche”, señaló.

Ethel Pozo también contó que se encargó de toda la decoración de la fiesta: “Estoy emocionada, debo decirlo, porque está quedando todo muy bonito, pero sobretodo porque solo una vez en la vida se cumplen 15 años y espero que mi Dome y sus amigas la pasen lindísimo hoy, van a ver los colores escogidos, he tratado de hacer todo lo que mi niña bella ha soñado, así que ojalá le encante”.

Fuente: Instagram @lapozo

