Ethel Pozo se mostró indignada por lo que dijo Edson Dávila en el programa ‘El Artista del Año’. Como se recuerda, en la edición del último sábado, el popular ‘Giselo’ arremetió contra la hija de Gisela Valcárcel, asegurando que a Ethel la ‘chuletetean’, es decir, su equipo de producción le indica a través de una pizarra qué es lo que debe que hace o decir.

Esto ocurrió cuando Gisela Valcárcel le dijera que ya sabe que él no llega temprano a “América Hoy” para pasar pauta.

“Es otro costo. Como usted sabe, yo no tengo ‘chuleta’ como Ethel, es como me sale. Ethel, Janet, Melissa tienen ‘chuleta’, lo mío sale de mi inteligencia, así me voy desarrollando”, respondió el popular ‘Giselo’.

LO DESENMASCARAN

En la edición de América Hoy, Ethel Pozo no tuvo reparos en pedirle explicaciones.

“Hay que respetarnos. La ‘chuleta’ es una pizarra, una indicación. Este año va a ser mi quinto año en televisión, acá yo traigo mi experiencia como mujer, como madre, academica … yo quiero saber qué aportas tú si te quitamos el audífono, donde el productor (te da indicaciones)”, dijo molesta.

En su defensa, Edson Dávila dijo que está aprendiendo “y yo lo acepto”. Aseguró que con el audífono que usa el productor del programa solo le indica en qué momento intervenir en el programa.

“¿Por qué el sábado le dijiste a mi mamá que a mí me chuletean?”, cuestionó Ethel.

“Porque es verdad”, la troleó.

TE PUEDE INTERESAR