Rodrigo González “Peluchín” decidió mostrar el antes y después de Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel. Al ver las fotos, el conductor de “Amor y Fuego” se mostró asombrado por el cambio radical que ha tenido.

“Ay no, me muero. Es como el día y la noche. La comparación es como abismal, es otro persona. Ha renacido, no rejuvenecido. Ha renacido”, dijo Rodrigo González “Peluchín”.

Seguidamente, Rodrigo González “Peluchín” terminó comparando a Ethel Pozo con Flor Polo. “La veo en la foto y parece hermana de Florcita, muy parecida, y ahora también. La Florcita de hoy también parece a la Ethel de hoy”.

En ese sentido, recordó que incluso Gisela Valcácel y Susy Díaz tienen similitudes. “Además son muy parecidas. Ambas son hijas de exvedettes muy conocidas, mujeres de televisión, espectáculos. La Susy y Gisela tienen mucha similitud”.

Ethel Pozo es comparada con Flor Polo, según Rodrigo González | OJO

