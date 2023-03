Sin pelos en la lengua. Ethel Pozo no fue ajena al reciente ampay entre el futbolista Paolo Hurtado y Jossmery Toledo. Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que la conductora de “América Hoy” no le dio crédito al programa de Magaly Medina por dichas imáganes.

Todo se dio durante la última edición de magazine matutino, cuando la hija de Gisela Valcárcel se refirió a la infidelidad del pelotero, quien engañó a su esposa embarazada. No obstante, la presentadora aseguró que nunca vio el espacio de la popular ‘Urraca’.

“Lo que me han contado, no lo he visto naturalmente, en ese horario todos vemos Maricucha, pero lo que me han dicho es que él tenía el anillo de casado puesto”, fueron las palabras de Ethel Pozo.

Asimismo, la presentadora no dudó en cuestionar duramente a Jossmery Toledo por meterse en el medio de un matrimonio con hijos.

“Que no nos venga a decir que no sabía, o que le había dicho que estaba separado. Todos sabemos que cuando estamos casados, tenemos un anillo”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR