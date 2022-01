La conductora Ethel Pozo reapareció en la televisión este sábado 29 de enero en el programa Estás en todas. Al hablar de la nueva conductora de América Hoy, sorprendió al lanzar una indirecta que sería para Melissa Paredes.

Inicialmente, Ethel Pozo contó que ya sabe quién es la nueva presentadora de América Hoy: “No puedo mentir, yo ya sé. Edson y Janet me tienen loca con el WhatsApp preguntándome quién es, solo te puedo decir, porque tú saber cómo es nuestro productor Armando Tafur y es el secreto mejor guardado, que es una chica linda, linda y que yo espero que sea una buena compañera. Les va a gustar, tienen que esperar al lunes, les va a gustar”.

“¿Tira más como para la onda Janet, para la onda Ethel o para la onda de nuestro amigo Edson? ¿Por dónde la vamos a ubicar a ella?”, preguntó Jaime ‘Choca’ Mandros.

“Es más joven”, admitió Ethel Pozo sobre la nueva presentadora. Además, Ethel Pozo aseguró que la nueva conductora tiene correa, a diferencia de una “sensible” que ya no podrían tener en el set.

“Ustedes saben que para estar en el programa, ya eso es una condición, creo que la más importante, tiene que tener correa ancha. Entonces, esta chica yo creo que, no quiero decir que tiene calle, pero tiene correa ancha. La van a ver porque... una sensible ya no podría estar, es una chica con correa ancha y yo creo que va a sumar un montón, la verdad que sí. Es una mujer distinta a nosotras, porque es algo que el productor busca, que seamos tres mujeres distintas, y que, bueno, somos una familia televisiva, así que vamos a ver cómo nos vamos a llevar. Yo la espero con ansias porque voy a compartir camerino con ella, voy a compartir camerino, baño, todo”, manifestó Ethel Pozo.

Fuente: América Televisión

