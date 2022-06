Este viernes 24 de junio de 2022, la hija mayor de Ethel Pozo, Doménica Garaban, celebrará su quinceañero al lado de sus amigos. A propósito de esta fecha especial, la conductora viene compartiendo detalles de la fiesta.

“Hoy hacemos la fiesta, el quinceañero de Dome, hoy llegó su fiesta de 15 años y espero que lo disfrute, me he esforzado muchísimo, se los comparto un poquito por aquí lo que ella me permita, pero de verdad estoy súper emocionada y lo único que espero es que ella lo disfrute, que nunca se olvide de hoy”, dijo Ethel Pozo en Instagram.

La conductora reveló que ella se hizo cargo de toda la decoración de acuerdo a los gustos de Doménica y también, este mismo viernes, recogió el vestido de la quinceañera.

Foto: Instagram @lapozo

A través de Instagram Stories, Ethel Pozo compartió la primera foto de su hija con un hermoso vestido celeste, lista para su fiesta de 15 años.

Asimismo, publicó una imagen de su madre, Gisela Valcárcel, abrazando a la quinceañera poco antes del inicio de la fiesta.

Foto: Instagram @lapozo

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo revela que ya sabía de la separación de Keiko

Ethel Pozo revela que ya sabía de la separación de Keiko