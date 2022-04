¡No se calló nada! Ethel Pozo no fue ajena al caos que se vive en nuestro país debido al primer día del Paro de Transportistas, motivo por el que las conductoras de “América Hoy” se pronunciaron fuerte y claro contra el presidente Pedro Castillo.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando Janet Barboza y Brunella Horna se refirieron al alza de la canasta familiar debido al paro. Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel no dudó en mandarle un fuerte mensaje al Jefe de Estado.

Inicialmente, Ethel se mostró bastante indignada con Pedro Castillo al recordar que el mandatorio ya tiene casi un año en el cargo y no habría hecho los cambios que prometió a todos los peruanos.

“Esto recién está empezando (…) No se cree en las palabras, en julio el presidente va a cumplir un año, y al pueblo no le alcanza. Es imposible comer pollo, pescado, las verduras, no podemos ser ajenos a lo que sucede en nuestro país. En el país nada se puede comer, solo papa con huevo, por eso vemos gente protestando”, manifestó bastante molesta.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO