¿Indirecta para Melissa Paredes? La nueva pareja de Rodrigo Cuba, Ale Venturo, estuvo hace algunos días en el ojo público tras los innumerables elogios que le brindó el futbolista, con quien ya tiene algunos meses de relación. Sin embargo, ahora la empresaria sorprendió a propios y extraños al compartir un curioso mensaje en sus redes sociales.

Recordemos que hace unos días atrás el pelotero del Sport Boys habló con varios programas de televisión y confesó por primera vez que actualmente viene gozando de una una nueva familia junto a su novia, a la bebé de ella y su pequeña Mía, fruto de su matrimonio con la exconductora de “América Hoy”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven empresaria publicó un potente mensaje en inglés mediante sus historias. “Be teachable, be open. You’re not always right”, que en español significa: “Sé educado, sé abierto. Tu no siempre tienes la razón”.

Cabe señalar que este mensaje lo habría publicado luego de que Rodrigo Cuba estuviera envuelto en un escándalo, a raíz de que el bailarín Anthony Aranda confesara que el futbolista no le dio permiso a su hija Mía para que realizara un viaje a Disney junto a él y a su mamá Melissa Paredes.

