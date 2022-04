¡Más que emocionado! “Hablando Huevadas” publicó en su canal de Youtube su último programa con una edición especial por el cumpleaños de Jorge Luna. Sin embargo, el comediante quedó gratamente sorprendido con el saludo que le consiguió su amigo, Ricardo Mendoza.

“Esto me va a coronar como el mejor amigo del mundo”, dijo su compañero quien pidió a Jorge que mirara la pantalla para ver las palabras que le dedicaría nada más y nada menos que Ronaldinho, ícono del fútbol a nivel mundial.

“¿Tu regalo es un video? Me das asco como persona millonaria con un video”, respondió Jorge, sin saber lo que se avecinaba. “Jorgito Luna, paso por aquí a desearte felicidades, un feliz cumpleaños y bueno me han dicho que tú eres muy fan mío, Dragon Ball, yo feliz de saber que tú has puesto mi nombre en tu hijo. Fuerte abrazo, feliz cumpleaños”, se le escucha decir al crack brasilero

Jorge no pudo evitar mostrarse bastante y abrazó inmediatamente a Ricardo, agradeciéndole el gesto. “Muy bien, es Ronaldinho, mi hermano...”, dijo mientras todo el público aplaudía.

