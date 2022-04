El presentador de televisión Carlos Galdós tuvo fuertes palabras contra una de las parejas más polémicas de la farándula: Melissa Paredes y Anthony Aranda. Durante su programa “Por Dios y por la plata”, el comediante opinó sobre las declaraciones del bailarín respecto a cómo inició su romance con la modelo.

“Si no tienen que culpar por algo es por habernos enamorado y no tenemos por qué disculparnos”, había señalado el popular ‘activador’, siendo motivo de burla por parte de Galdós.

Para el conductor de TV, “lo condenable no es el amor y cómo lo hicieron, si pasó o no pasó, o si lo partió o no lo partió; lo condenable son las estupideces que hacen en TikTok”.

“Por eso hay que meterlos presos a este par de idiotas”, comentó Galdós, generando las risas de los asistentes a su set.

El presentador luego mencionó que sus críticas hacia la exesposa de Rodrigo Cuba y su nueva pareja es porque, en realidad, les tiene envidia.

“Es envidia pura, yo también quisiera hacer esas vainas en TikTok, van a hace pichi (y paran bailando) Chicos el mundo se va a acabar mal... algo no está bien. Tantas clases de estimulación temprana que uno le ha pagado a sus hijos para que terminen haciendo esa idiotez”, sentenció.

