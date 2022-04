Avisado está. Melissa Paredes decidió salir a divertirse junto a Anthony Aranda y su pequeña Mía, fruto de su matrimonio con Rodrigo Cuba, a un centro de entretenimiento. Sin embargo, el popular ‘Gatito activador’ se mostró bastante cansado y la modelo no dudó en ponerlo en su sitio.

A través de su cuenta de Instagram, el bailarín dijo sentirse agotado por salir a jugar con la hija de la modelo, pero no se imaginó que Melissa le aclararía que eso significaba tener una “vida familiar”.

“Terminamos más cansados que los peques”, dijo el ‘Activador’. “¿Qué se siente? Así es, ¿quieres vida familiar? Así es. Está muerto, no puede más con su ser. ¿quieres hijos? así es...”, respondió Melissa entre risas.

Por otra parte, la exconductora de “América Hoy” le confesó a sus seguidores la advertencia que le hizo a su pareja, pues comentó que la decisión de tener hijos no se toma tan a ligera.

“No, imagínense, Mía ha jugado ufff, increíble, de hecho yo tengo todos los fines de semana a Mía y siempre la pasamos increíble, buscamos cosas por hacer. Es maravilloso de verdad cómo algunas cosas te cambian la vida, te saca lo más bonito y disfrutamos un montón. Hoy sí me he sentido super cansada, no sé por qué, encima mañana tenemos cumpleaños, ya se imaginarán. Yo me voy a dormir porque no doy más. El Anthi no, no puede más con su vida, pero así es la vida en familia, no hay de otra”, mencionó en sus historias.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO